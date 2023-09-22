Венгрия и несколько других стран высказали замечания и предложения по совместному заявлению ЕС по Карабаху, но стороны не достигли по нему согласия. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

«Вчера было распространено несколько фейковых новостей по заявлению Евросоюза по ситуации в Карабахе. Правда заключается в том, что Венгрия и несколько других государств-участников высказали замечания и предложения по совместному заявлению, но никакого согласия достигнуто не было, поэтому верховный представитель ЕС опубликовал заявление от своего имени. Позиция Венгрии здесь тоже ясна: вместо войны нужен мир. После долгих десятилетий настало время положить конец страданиям карабахского народа. Односторонние заявления здесь не помогут, однако ООН дает отличную возможность обсудить все лично», — написал глава МИД Венгрии. (ТАСС)

