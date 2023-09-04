Венгрия может заблокировать будущие шаги Киева на пути к вступлению Украины в Европейский Союз. Такое заявление сделал политический советник венгерского премьер-министра Балаш Орбан.

Как отмечает корреспондент «24 канала» из Брюсселя, одной из причин Балаш Орбан назвал «притеснения» венгерского нацменьшинства. По его словам, позиция Украины является «абсолютно неприемлемой». Он добавил, что венгерское правительство не поддержит расширение Европейского Союза до решения этой проблемы.

В то же время в Еврокомиссии говорят, что Украине необходимо достичь большего прогресса в этом вопросе.

«Очевидно, что в некоторых областях есть прогресс. В других областях необходимо добиться большего прогресса, в том числе когда речь идет о меньшинствах. Необходимо также придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии, которую мы уважаем», – подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии Анна Пизонеро.

Она добавила, что Еврокомиссия работает над отчетами о прогрессе выполнения предоставленных кандидатам на вступление рекомендаций. Прогнозируется, что официальная оценка прогресса будет предоставлена в октябре.