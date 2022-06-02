Венгрия выдвинула Евросоюзу новые условия в рамках согласования шестого пакета санкций. Из-за этого утверждение новых ограничений может затянуться, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

31 мая Евросоюз с четвертой попытки утвердил новые ограничения против России. С Венгрией удалось добиться компромисса по главным пунктам нового пакета санкций, которые касаются эмбарго на морские поставки нефти из России и отключения Сбербанка от международной платежной системы SWIFT.

Однако, по данным агентства, Будапешт продолжает затягивать процесс принятия. В этот раз он высказал некоторые мелкие технические замечания по поводу запрета на российскую нефть, а также потребовал не вносить патриарха Кирилла в санкционные списки. Венгрия также выразила желание продавать переработанные российские энергоресурсы — в этом ей было отказано.

«Венгрия перешла черту на встрече послов в среду, и общее настроение было испорчено», — сказал один из собеседников Bloomberg.