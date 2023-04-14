Венгрия считает Соединенные Штаты своим другом и союзником и надеется, что временные разногласия между двумя странами будут преодолены. Об этом заявил в пятницу венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции «Кошут».

«Мы являемся членами общего военно-оборонительного союза», — сказал глава правительства, имея в виду участие США и Венгрии в НАТО. «У нас одинаковые фундаментальные убеждения», — добавил он, напомнив о принадлежности обеих стран к христианскому миру. Нынешние экономические отношения между Венгрией и США — это «пример истории успеха», отметил Орбан.

Глава правительства пояснил, что основные разногласия между двумя странами связаны с конфликтом на Украине, поскольку США оказывают Киеву военную поддержку, а Венгрия отказалась поставлять туда вооружения и призывает к немедленному прекращению огня. Однако «эти противоречия преодолимы», уверен премьер. «Все располагает к тому, чтобы у нас были хорошие и дружеские отношения», — сказал он.

Отвечая на вопрос о последних американских санкциях, глава правительства заявил, что не считает их направленными против Венгрии, хотя они коснулись находящегося в Будапеште Международного инвестиционного банка (МИБ) и работавшего там венгерского гражданина. Орбан подтвердил, что правительство Венгрии считает дальнейшую деятельность МИБ бессмысленной. В четверг было объявлено, что Венгрия прекращает свое участие в деятельности этого кредитно-финансового учреждения, созданного еще в 1970 году для поддержки экономики соцстран.