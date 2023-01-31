Венгрия признана страной с наихудшими показателями коррупции в государственном секторе в ЕС.

Как сообщает Politico со ссылкой на отчет Transparency International, Венгрия, Болгария и Румыния, набравшие от 42 до 46 баллов из 100, значительно отстают от тройки лучших скандинавских стран ЕС.

Дания стала лучшей в своем классе (90 баллов), за ней следуют Финляндия (87 баллов) и Швеция (83 балла). Индекс восприятия коррупции антикоррупционных НПО за 2022 год.

Дания и Финляндия также возглавляют мировые рейтинги, последняя делит с Новой Зеландией (87) место благодаря своим «сильным демократическим институтам и уважению к правам человека», в то время как Сирия и Южный Судан (13) и Сомали (12) «участвуют в затяжных конфликтах».

Люксембург, Великобритания и Австрия значительно снизили свои оценки с 2017 года, а Ирландия — единственная страна-член ЕС, чьи оценки улучшились. Молдова, получившая в июне прошлого года статус кандидата в члены ЕС, также улучшила свой результат.