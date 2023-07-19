Венгрия установит эмбарго на ввоз украинского зерна в одностороннем порядке, если Еврокомиссия (ЕК) не продлит как минимум до конца года общий запрет на его поставки в пять стран Центральной Европы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, выступая на пресс-конференции после совещания в Варшаве с коллегами из Болгарии, Польши, Румынии и Словакии.

Он напомнил, что пока запрет на импорт зерна и масличных культур с Украины в соседние страны Евросоюза установлен до середины сентября. «Срок 15 сентября для нас неприемлем», — процитировало главу Минсельхоза информационное агентство MTI.

Надь сообщил, что пять стран Центральной Европы договорились совместно обратиться к ЕК с требованием продлить этот запрет до конца года. «Если же он не будет продлен хотя бы до 21 декабря, то Венгрия сама будет использовать все свои средства для защиты венгерских фермеров», — предупредил министр.