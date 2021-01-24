Венецианский карнавал впервые пройдет в формате онлайн

Бывший координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс считает, что связанные с инаугурацией президента США мероприятия, в частности, нахождение близко друг к другу 30 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, могли привести к росту числа случаев заражения COVID-19.

На вопрос ведущей телеканала CBS о том, представляют ли такие собрания повышенный риск для распространения инфекции, Биркс ответила: «Так может быть».

«Когда вы собираете вместе 30 тыс. человек, вы знаете, что у них, скорее всего, заболевание проходит бессимптомно. Вы проверили, протестировали не всех военнослужащих, — сказала она в интервью, вышедшем в эфир в воскресенье. — Они выполняют свой долг. Могу вас заверить, что они пожертвуют своим здоровьем для выполнения задачи».