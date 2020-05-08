Венесуэльская оппозиция заказывала свержение Мадуро у компании из США

Венесуэльская оппозиция заключила контракт с американской частной военной компаний Silvercorp на свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет газета The Washington Post со ссылкой на текст соглашения.

Контракт был подписан в октябре 2019 года, стоимость его исполнения составила $212,9 млн, сообщает издание. По его данным, в качестве цели операции в соглашении были указаны свержение Мадуро и установление режима Хуана Гуайдо.

3 мая глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По словам президента Венесуэлы, среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американцев, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.(Газета.Ru)