Венесуэла продлила запрет на полеты до 12 октября

Власти Венесуэлы приняли решение продлить запрет на осуществление внутренних и международных авиарейсов, который был введен в марте из-за пандемии, на 30 суток, до 12 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу в Twitter Национального института гражданской авиации.

«Национальный институт гражданской авиации [Венесуэлы] <…> сообщает о продлении запрета на осуществление воздушных операций на 30 дней, с 12 сентября до 12 октября», — отмечается в сообщении.

Данный запрет не распространяется на гуманитарные, почтовые и грузовые рейсы.(ТАСС)