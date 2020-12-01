Венесуэла наращивает экспорт нефти, несмотря на санкции США

Венесуэла увеличивает экспорт нефти, даже после введения США санкций и несмотря на падение добычи, за счёт поставок в Китай, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на собственные исследования.

«В ноябре экспорт нефти вырос до более чем полумиллиона баррелей в день, при этом почти вся нефть направляется в Китай», — говорится в сообщении. При этом, по данным Блумберга, добыча нефти Венесуэлой в ноябре составила 484 тысячи баррелей в сутки, сократившись на 48% в годовом выражении.

Ранее СМИ сообщали, что Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, которые из-за санкций США более года осуществлялись тайным образом.(1prime.ru)

| 2020-12-01T10:44:15+04:00 1 декабря 2020, 11:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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