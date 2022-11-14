Великобритания согласилась платить Франции дополнительно 10 млн евро в год в рамках пересмотренного соглашения о контроле за миграцией, сообщает ВВС.

Главная цель этого соглашения — прекратить попытки нелегальных мигрантов добраться до Британии по морю на лодках.

С начала этого года в Британию через Ла-Манш уже прибыло почти 42 тыс. нелегальных мигрантов, за прошлый год — 28 526.

В рамках новой договоренности Великобритания увеличит годовые выплаты Франции и доведет общую сумму до 75 млн евро. Эти средства пойдут на усиление патрулей на французском берегу, на закупку беспилотников и приборов ночного видения и расширение центров по размещению мигрантов на французской стороне.