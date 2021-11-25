В Министерстве обороны Великобритании заявили, что Соединенное Королевство планирует в ближайшем будущем увеличить свое глобальное военное присутствие в мире для быстрого реагирования на возможные угрозы. Об этом сообщается на сайте английского ведомства.

О будущих нововведения говорится в документе программы Минобороны Великобритании по изменению и улучшению английской армии Future Soldier («Солдат Будущего»). В его рамках будет создан новый полк рейнджеров. Он войдет в состав недавно созданной армейской бригады специальных операций и будет регулярно развертываться вместе с союзными силами по всему миру для противодействия экстремистским организациям и угрозам враждебных государств. Например, они будут базироваться в Германии, Кении и Омане.

«Наша армия будет действовать по всему миру, имея возможности противостоять множеству угроз, от кибервойны до конфликта на поле боя», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он подчеркнул, что на новую программу было выделено дополнительно 8,6 млрд фунтов стерлингов, а общий объем инвестиций составил 41,3 млрд фунтов стерлингов. (Газета.Ру)