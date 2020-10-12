Великобритания снова ужесточила меры по коронавирусу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране ужесточаются меры по коронавирусу из-за увеличения заболеваемости. Об этом пишет ТАСС.

«Новые меры могут быть связаны с введением дополнительных ограничений», — сказал Джонсон.

Он уточнил, что меры коснутся ресторанов, мест развлечений и отдыха, парикмахерских и косметологических салонов. Тем не менее, магазины, школы и университеты продолжат работать в обычном режиме.

В Великобритании в последние недели увеличивается число суточных заражений коронавирусом, ежедневно заражаются больше 10 тыс. Максимальный прирост, 22 965 случаев, зафиксировали 4 октября.

Всего в королевстве заболели 606 448, скончались 42 915 человек.