Депутаты парламента Великобритании единогласно поддержали решение о признании голода в Украине в 1930-х годах геноцидом украинского народа.

Решение не предусматривает никаких конкретных шагов, оно было призвано стать посланием президенту РФ Владимиру Путину в связи с нападением на Украину, передает Би-би-си. «СССР истребил миллионы украинцев, заморив их голодом и принудительным переселением, что напоминает сегодняшний события в Украине, — подчеркнула инициатор решения консерватор Полин Летхэм. – Сталин в 30-е годы, как Путин сегодня, хотел уничтожить украинский народ».

«Проголосовав за признанием Голодомора геноцидом, мы отправим Путину и всему миру доходчивое послание, что британский парламент поддерживает Украину, и что мы не потерпим военные преступления, прошлые или нынешние», — отметила Летхэм.

Она также напомнила, что многие страны, в том числе Австралия, Канада, Ирландия и Бразилия уже признали Голодомор геноцидом.