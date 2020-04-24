Великобритания привествует решения Верховного суда Азербайджана

Посольство Великобритании в Азербайджане поприветствовало решения Верховного суда Азербайджана касательно главы партии ReAL Ильгара Мамедова и правозащитника Расула Джафарова.

Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

«Мы поддерживаем дальнейшие позитивные шаги, такие как выполнение других постановлений Европейского суда по правам человека, а также принятие мер по обеспечению свободы слова и выражения», — отмечается в заявлении.

Напомним, накануне Пленум Верховного суда рассмотрел дело председателя партии Ильгара Мамедова. Согласно решению, уголовное дело в отношении И.Мамедова было прекращено по оправдательным мотивам. Ему выплатят более 234 тысяч манатов в качестве компенсации за моральный ущерб.(report)

| 2020-04-24T10:00:52+00:00 24 апреля 2020, 11:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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