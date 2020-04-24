Великобритания привествует решения Верховного суда Азербайджана

Посольство Великобритании в Азербайджане поприветствовало решения Верховного суда Азербайджана касательно главы партии ReAL Ильгара Мамедова и правозащитника Расула Джафарова.

Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

«Мы поддерживаем дальнейшие позитивные шаги, такие как выполнение других постановлений Европейского суда по правам человека, а также принятие мер по обеспечению свободы слова и выражения», — отмечается в заявлении.

Напомним, накануне Пленум Верховного суда рассмотрел дело председателя партии Ильгара Мамедова. Согласно решению, уголовное дело в отношении И.Мамедова было прекращено по оправдательным мотивам. Ему выплатят более 234 тысяч манатов в качестве компенсации за моральный ущерб.(report)