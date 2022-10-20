Великобритания последовала примеру Евросоюза и ввела санкции против Ирана за поставки беспилотников России. Об этом сообщает BBC со ссылкой на официальные источники.

Ограничительные меры соответствуют введенным Европой. Под них попали начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Аэрокосмического корпуса Стражей исламской революции Саед Агаджани и ответственный за логистику в иранском минобороны Ходжатола Гореиши.

Помимо генералов, в санкционный список попала компания-производитель дронов Shahed Aviation.