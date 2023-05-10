Министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденок заявила, что Лондон в рамках нового законопроекта откажется от верховенства законов Евросоюза к концу 2023 года. Об этом она написала в статье для The Telegraph.

«Очень важно, что к концу 2023 года мы положим конец верховенству законодательства ЕС и предоставим нашим судам возможность отступать от прецедентного права Суда Европейского союза», — написала она.

По ее словам, британское правительство реформировало или отменило более тысячи законодательных актов ЕС, и планирует сделать это с еще 500 актами.

Она отметила, что на этой неделе правительство Великобритании опубликует список законов ЕС, которые отменят в королевстве к концу 2023 года.