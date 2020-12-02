Великобритания одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech

Великобритания одобрила использование вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Соединенного Королевства.

«Правительство сегодня приняло рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) одобрить для использования вакцину Pfizer/BioNTech. Решение было принято после нескольких месяцев тщательных клинических испытаний и кропотливого анализа данных экспертами MHRA, которые пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности», — сказал пресс-секретарь ведомства, подчеркнув, что вакцина станет доступной на территории Соединенного Королевства со следующей недели.

«С начала следующей недели мы начнем программу вакцинации людей против коронавируса», — добавил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок в эфире телеканала Sky News.

Договоренности Pfizer и BioNTech с Великобританией предусматривают поставки 40 млн доз вакцины от коронавируса, говорится в пресс-релизе немецкой компании.

«Компании достигли соглашения на поставки в общей сложности 40 млн доз в 2020 и 2021 годах», — отмечается в пресс-релизе. Вакцина начнет поступать в Великобританию «в течение нескольких дней», сообщили компании.

«Решения от европейского и американского регулятора по возможным продажам в Европе и США ожидаются в декабре», — говорится в сообщении.

Британские власти ранее информировали, что Лондон заключил предварительные контракты на поставку 40 млн доз препарата от Pfizer и BioNTech, который, как стало известно 9 ноября, успешно прошел третью фазу испытаний. Согласно промежуточным результатам, риск заразиться коронавирусом при применении этой вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название «Спутник V».

В общей сложности из-за вызванных коронавирусом осложнений в Великобритании умерли свыше 59 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в Великобритании превысило 1,6 млн. (ТАСС)