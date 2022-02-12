МИД Великобритании посоветовал своим гражданам покинуть Украину. Рекомендации покинуть Украину ранее опубликовали власти Израиля, Нидерландов, Южной Кореи, Норвегии и США.

В сообщении британского МИД говорится о том, что посольство не сможет оказывать консульскую помощь.

«Посольство остается открым, но не сможем оказать консульскую помощь. Граждане Великобритании должны уехать, пока остаются коммерческие возможности, — сказано в сообщении.

11 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, находящихся на территории Украины, об опасности и призвал их покинуть страну.

Позже, в этот же день, аналогичные предупреждения опубликовали власти Нидерландов, Южной Кореи, Израиля и Норвегии.