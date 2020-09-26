Великобритания на треть увеличит финансирование ВОЗ

Правительство Великобритании на 30% увеличит объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выделив на эти цели £340 млн (более $430 млн) в ближайшие четыре года. Как сообщила в пятницу вечером канцелярия премьер-министра страны Бориса Джонсона, глава британского правительства объявит об этом в субботу, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Неделя высокого уровня ГА проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений, передает ТАСС.

На Даунинг-стрит, 10 подчеркивают, что Соединенное Королевство станет третьим по значению спонсором организации после благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, а также США, которые с 6 июля 2021 года намерены выйти из ВОЗ и уже приостановили ее финансирование. Отмечается также, что средства, направляемые ВОЗ, помогут реформировать организацию, с тем чтобы она могла максимально быстро реагировать на будущие вызовы. Кроме того, они пойдут на проведение «всестороннего расследования обстоятельств возникновения коронавируса».

Соединенное Королевство также направит £71 млн ($90 млн), чтобы приобрести для населения страны 27 млн доз вакцин от коронавируса через международный механизм COVAX, к которому страна присоединилась 18 сентября. Еще £500 млн ($636 млн) британское правительство направит на финансирование дополнительного механизма COVAX AMC (Advance Market Commitment), с помощью которого планируется обеспечить закупки вакцин от коронавируса для 92 беднейших стран мира. Принцип предварительных обязательств по будущим закупкам вакцин (AMC) удобен для фармацевтических компаний, так как помогает им оценивать объемы спроса на препараты и планировать производство, имея гарантии того, что вакцины будут выкуплены.

Как и многие другие лидеры, участвующие в дебатах, Джонсон призвал международное сообщество преодолеть противоречия, обострившиеся в ходе пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), и сообща противостоять глобальной угрозе.