Великобритания и Япония договорились о торговом соглашении

Великобритания и Япония достигли единства в вопросе о торговом соглашении между ними, оно должно вступить в силу 1 января 2021 года, сообщили в британском министерстве внешней торговли в пятницу, 11 сентября. В соответствии с соглашением — первым с момента выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза, — 99% британского экспорта в Японию не будет облагаться пошлинами.

В Лондоне отметили, что в результате этого договора объем торговли с Японией может вырасти на 15,2 млрд фунтов в год (около 16,5 млрд евро). Кроме того, добавили в министерстве, была достигнута договоренность о сотрудничеству в сфере цифровых технологий, которая выходит далеко за рамки положений торгового соглашения Токио с ЕС и будет нацелена на поддержку действующих в Японии британских финансово-технологических компаний. (DW)