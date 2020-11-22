Великобритания и Канада объявили о торговой сделке

Великобритания и Канада продлили действующее торговое соглашение между двумя странами и заявили о готовности подписать новое соглашение в будущем году. Объем двусторонней торговли двух государств составляет 27 млрд долларов, сообщает Голос Америки.

Великобритания ведет активные переговоры с различными торговыми партнерами, поскольку ее соглашение с Европейским Союзом истекает в конце года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводит политику «Глобальной Британии», пытаясь путем переговоров добиться лучших условий с торговыми партнерами в рамках двусторонних соглашений. Критики указывают, что кардинальных изменений ему добиться так и не удалось.

Правительство Великобритании указывает, что менее, чем за два года были заключены торговые соглашения с 53 государствами на сумму 164 млрд.