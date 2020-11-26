Великая печаль армян: золотые запасы Зангилана

Есть такая русская пословица «снявши голову, по волосам не плачут». Но, видимо, армяне плохо знакомы с великим наследием русского народа. Потому что продолжают лить крокодиловы слезы по поводу территорий, которые были отвоеваны азербайджанской армией, а также освобождены от оккупации по условиям трехстороннего соглашения.

Известно, что Карабах — богатая земля. Месторождения, которые разрабатывались еще при СССР, продолжили эксплуатировать (причем, незаконно!) в Кельбаджарском районе зарубежные «друзья» армянских сепаратистов, в частности, французские компании по золотодобыче.

Но золото в Карабахе есть не только в Кельбаджаре. Дело в том, что сами Карабахские горы – очень древние. 23 миллиона лет назад здесь бушевала вулканическая активность, которая продолжалась до 5 миллионов лет назад. За это время существовавшие здесь вулканы и супервулканы извергли из недр Земли огромное количество полезных ископаемых, среди которых и золото, и другие благородные металлы. Для освоения этих богатств нужно было вкладывать большие средства, которых оккупанты, естественно не только не имели, но и имея, не могли бы вложить, потому что понимали – когда-нибудь им придется вернуть эти земли законным хозяевам. Да и международные консорциумы, занимающиеся разработкой полиметаллических месторождений, не стали бы вкладывать миллиардные средства в добычу на незаконно удерживаемых территориях. Поэтому оккупантам пришлось довольствоваться сравнительно скромными запасами Кельбаджара, разработка которых началась еще в 1976 году.

Кстати, несмотря на то, что и Азербайджан, и Армения находились в Советском Союзе, и тогда не обошлось без такого излюбленного ими приема «перетягивания одеяла». Месторождение Зод, находящееся в Кельбаджаре и частично затрагивающее территорию Армении, состоит из 23 золотоносных жил, 17 из которых расположены непосредственно в Кельбаджаре, и лишь только 7 переходят на территорию Армении. Несмотря на это, Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР в своих картах указала Зодское месторождение, основываясь на данных Академии Наук Армянской ССР как целиком находящееся на территории Армении. Лишь в процессе добычи было выяснено, что данные, представленные армянскими геологами, мягко говоря, недостоверны. После же оккупации Кельбаджара в 1993 году месторождение полностью стало контролироваться даже не сепаратистами, а непосредственно из Еревана.

Теперь, когда Карабах возвращается к законному хозяину, в стане противника поднялся форменный вой. Пытаясь сыграть на чувствах рядовых армян, пропагандисты-реваншисты прибегают к манипуляции чувством собственности. Так, аналитик Аргишти Кивирян со ссылкой на политолога Гранта Багратяна сообщает, что в Зангилане имеются золотые запасы на 40 миллиардов долларов. «Что ж, если эта информация верна, то мы не имеем права жить как нация. Эти территории находились под нашим контролем столько лет, и что мы сделали в этом направлении?», — пишет он.

Естественно, стоит прочитать эти сентенции простому гражданину Армении, как сразу же взыграет алчность, следом – разочарование, потом – злоба на азербайджанцев, которые теперь станут разрабатывать эти месторождения. Но злиться здесь нужно не на Азербайджан, который вернул себе то, что принадлежит ему по праву. Злиться и требовать отчета нужно с тех, кто, как замечает сам Кивирян, столько лет контролируя эти территории, не сделали даже шага в попытке начать использовать эти богатства. Почему? Да потому что понимали, что вкладывать деньги (даже если их найти!) в этот проект, а потом только через энное количество лет начать получать прибыль можно только в том случае, если уверен, что эти земли твои навсегда. Значит, кормившие свой же народ ура-патриотической баландой, армянские власти прекрасно понимали, что придет тот день, когда нужно будет вернуть награбленное.

Но если бы только печаль по вернувшимся к Азербайджану территориям и их запасам тревожила сердца армянских аналитиков. Нет, господа! Не для улучшения качества жизни гражданина Армении, не для собирания разбросанных по всей планете армян, не для создания современных школ, больниц, детских садов нужно им это золото. Не на благое дело было бы оно пущено. «С 40 миллиардами можно было создать лучшую армию в мире, даже создать атомную бомбу», — пишет тот же Кивирян.

Я уже не буду вдаваться в детали создания, хранения и последствий применения ядерных боеприпасов. Не в этом цель сегодняшней статьи. А в том, чтобы показать, что, несмотря на военное поражение, замаскированное под трехстороннее соглашение, в Армении все еще царят реваншистские настроения. И поэтому хотелось бы предостеречь: нет смысла разжигать ненависть. Потому что если, не дай Бог, начнется новая война, она окончится тем, что в Ереване появятся надписи «военная комендатура», но на азербайджанском языке. Вам оно нужно?

Юсуф Поладов, Специально для #