Впервые в Азербайджане, на сцене Государственного Театра Песни
Этим событием театральная студия Jam SS, 10 сентября объявила открытие театрального сезона, а также отметила свое 20-тилетие. Автором и создателем данного проекта является руководитель «
Мюзикл запомнился зрителям большим количеством танцевальных номеров, яркими костюмами, прекрасными декорациями и конечно же оригинальными вокальными ко
Подготовка самого мюзикла заняла около 3 месяцев. Большая работа над массовыми номерами была проделана главным хореографом команды Зариной Рагимовой и помощником Дилярой Мурсаловой. Вокальная и хоровая часть спектакля была поставлена благодаря главным вокалисткам театральной студии Натаван Гулиевой и Алие Рагимовой.
Также отметим, что декорациями и костюмами, которые смогли передать всю атмосферу спектакля, занимались Andrew Freeman и Ma
Примечательно то, что «The Greatest Showman», как спектакль не ставился ни на одной площадке мира, таким образом его можно назвать мировой премьерой!