Впервые в Азербайджане, на сцене Государственного Театра Песни им. Рашида Бейбутова, был показан грандиозный мюзикл «The Greatest Showman» наанглийско м языке при организационной подд ержке посольства США, сообщает #.

Этим событием театральная студия Jam SS, 10 сентября объявила открытие театрального сезона, а также отметила свое 20-тилетие. Автором и создателем данного проекта является руководитель « Jam Group»Азиз Азизов, который также принимал участие в спектакле, играя главную роль.

Мюзикл запомнился зрителям большим количеством танцевальных номеров, яркими костюмами, прекрасными декорациями и конечно же оригинальными вокальными ко мпозициями, которые исполнили талантливые артисты.

Подготовка самого мюзикла заняла около 3 месяцев. Большая работа над массовыми номерами была проделана главным хореографом команды Зариной Рагимовой и помощником Дилярой Мурсаловой. Вокальная и хоровая часть спектакля была поставлена благодаря главным вокалисткам театральной студии Натаван Гулиевой и Алие Рагимовой.

Также отметим, что декорациями и костюмами, которые смогли передать всю атмосферу спектакля, занимались Andrew Freeman и Ma rgo Isma. Не менее важную роль в данном спектакле и в целом команды Jam SS сыграл Расул Гасанов, который является постановщиком мюзиклов.

Примечательно то, что «The Greatest Showman», как спектакль не ставился ни на одной площадке мира, таким образом его можно назвать мировой премьерой!