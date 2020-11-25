Въехавший в ворота офиса Меркель уже пытался их протаранить

«Могу подтвердить, что преступник известен по аналогичному инциденту в 2014 году. Однако с этим не связаны какие-либо данные о том, что он был отнесен в какую-либо категорию (опасных преступников или лиц, за которыми нужно установить наблюдение — ред), на данный момент у нас нет такой информации», — сказал он

Как сообщила ранее в Твиттер пресс-служба полиции Берлина, темно-синий автомобиль врезался в ворота, ведущие на территорию ведомства канцлера ФРГ, около 10:00. За рулем сидел 54-летний мужчина, он задержан. Автомобиль и ворота пострадали незначительно. Судя по надписям на бортах автомобиля, инцидент может быть связан с политической акцией протеста. Полиция пока не сообщила о мотивах водителя, инцидент не рассматривается как теракт.