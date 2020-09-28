Ведущие партии Турции осудили агрессию Армении

Парламентские фракции ведущих политических партий Турции выступили с совместным заявлением, осудив атаки Армении на Азербайджан, сообщает Агентство Анадолу.

Под заявлением в поддержку Азербайджана подписались парламентарии от правящей Партии справедливости развития, Республиканской народной партии, Партии националистического действия и партии İYİ.

Напряженность в зоне армяно-азербайджанского конфликта возросла 27 сентября, когда Вооруженные силы Армении, осуществили масштабные провокации против Азербайджана, подвергнув интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне.

Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

Передовые подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры с целью пресечения провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск.

По итогам первого дня боев стало известно об освобождении из-под оккупации ряда населенных пунктов Азербайджана.