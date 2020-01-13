Ведущие европейские страны призвали Иран к диалогу по СВПД

Лидеры Франции, Германии и Великобритании Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон остаются приверженными сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призывают Иран отменить все меры, противоречащие венским договоренностям, говорится в их совестном заявлении.

«Мы остаемся приверженными СВПД и его сохранению; мы призываем Иран отменить все меры, несовместимые с соглашением»,- говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое распространила пресс-служба Елисейского дворца.

«Вместе мы недвусмысленно выразили наше сожаление и озабоченность после решения Соединенных Штатов выйти из СВПД и вновь ввести санкции против Ирана», — отмечается в коммюнике.

«Все стороны-участницы договора, Франция, Великобритания, Германия, Россия, Китай и Иран, и Европейский союз как координатор, выразили неизменную решимость сохранить СВПД», — говорится в заявлении. (РИА Новости)