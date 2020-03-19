Василий Колташев: «Никакого коллективного преодоления кризиса на основе общих усилий не будет»

Инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley объявили о начале глобального кризиса, пишет Bloomberg. По мнению аналитиков, теперь речь идет о глубине и возможной продолжительности рецессии.

Экономист Morgan Stanley Четан Ахья отметил, что рассматривает рецессию как базовый сценарий для мировой экономики в 2020 году. Ее рост по итогам года не превысит 0,9 процента. По версии Яна Хациуса из Goldman Sachs, рост глобального ВВП составит 1,25 процента. Рейтинговое агентство S&P предсказывает рост в пределах 1-1,5 процента. Все опрошенные агентством эксперты сходятся в том, что спад будет менее серьезным по сравнению с ситуацией 2008 года, когда мировой кризис привел к падению глобального ВВП на 0,8 процента. Однако эффект будет более ощутимым, нежели в 2001 году, когда «лопнул» «пузырь доткомов», и во время кризиса начала 1990-х.

Пока далеко не все правительства и центробанки реагируют на разрастающийся кризис, отмечают авторы статьи. Федеральная резервная система США, снизившая базовую ставку почти до нулевого уровня, стала одним из немногих регуляторов, принявших экстренные меры.

Прокомментировал ситуацию для # российский экономист Василий Колташев. По его мнению, падение рынков и объявление кризиса, как и кризис экономики Китая, были неминуемы.

«Последние данные показывали падение розничных продаж в первые месяцы этого года в Китае относительно аналогичного периода прошлого года на 20%, падение промышленного производства более чем на 13%. Это фантастические показатели. А с учетом того, что Китай — страна, где умеют обрабатывать статистику так, как это политически выгодно, то реальные цифры намного выше. Но даже эти данные выглядят сокрушительными», — отметил эксперт.

По его словам, нынешний кризис в реальности никак не связан с коронавирусом, потому что 20%-е падение розничных продаж – «это не история про ситуацию в Ухани». «Это скорее про то, что китайский «промышленный пузырь» вздулся. Китай оказался в самом центре мирового кризиса», — считает он.

Колташев добавил, что одновременно со всем этим процессом, в уязвимом положении остались также и западные экономики.

«Падения фондового рынка в США можно было избежать или минимизировать его последствия, но для этого нужно было девальвировать доллар, предварительно предупредив финансовые структуры и выделив им деньги. Если бы они не получили толчок от китайской экономики, у них были бы шансы сдержать ситуацию даже в этой обстановке. А так, все по цепной реакции пошло вниз, в этой ситуации Федеральная резервная служба США (ФРС) в спешке начала понижать учетную ставку. И это означает, что ФРС либо не понимала, либо не просчитала всю серьезность ситуации. В противном случае, они бы приняли превентивные меры, например, как вброс денег на потребительский рынок путем низких кредитов и так далее», — подчеркивает эксперт.

Колташев считает, что сейчас уже можно точно сказать: последствия коронавируса экономического характера сильнее всего ощутят экономики США, Японии и ЕС.

Говоря о ценах на нефть, аналитик отметил, что вне зависимости от коронавируса или же договоренностей ОПЕК + рынок нефти должен был упасть.

«Нефтяной рынок был обречен. Все дело в том, что экономический кризис продолжается уже 12 лет, потому что ему не давали развернуться, а финансовый рынок держался стабильно благодаря «печатному станку», а нам всем объявляли, что кризис закончился. В результате процесс распался на три крупные волны: первый этап 2008-2009 год; второй этап с 2013 года до середины 2016 года; и третья волна происходит сейчас, с начала 2020 года. Это последняя стадия, когда кризис должен сломать регуляторов и позволит сам себе достичь кульминации и завершиться», — полагает он.

Экономист также считает, что у любого кризиса есть своя работа – это и болезнь и лечение одновременно.

«Кризис должен нанести ущерб экономике и выбить целый ряд неэффективных структур, организаций и убыточных предприятий, и запустить обновление. Современный кризис должен произвести крупные изменения, к примеру, в отношении глобализации и ее побочных эффектов.

Сейчас наступит время соперничества центров капитализма, выстраивание совершенно другой модели экономики внутри стран, стимулирование внутреннего спроса, стимулирование замещения импорта и появления протекционизма. Никакого коллективного преодоления кризиса на основе общих усилий не будет», — резюмировал аналитик.