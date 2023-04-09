Правительство США затормозило реализацию проекта южнокорейской компании Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) по строительству атомной электростанции в Чешской Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Business Korea.

По мнению правительства США, трансграничная передача некоторых американских технологий в сфере ядерной энергетики невозможна без разрешения Вашингтона.

Проблема связана с APR1400, самым передовым реактором Южной Кореи, разработанным на основе собственных технологий, но при поддержки со стороны Westinghouse.

В октябре 2022 года американская компания Westinghouse подала иск, заявив, что южнокорейский реактор подлежит экспортным ограничениям в соответствии с законом США об экспортном контроле.