Вашингтон назвал отношения с Китаем разочарованием

Белый дом считает, что отношения США и Китая в настоящее время вызывают фрустрацию и разочарование. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Кейли Макэнани.

Журналисты попросили рассказать ее, о том, какие на данный момент отношения складываются у двух держав. «Прямо сейчас это — отношения, вызывающие фрустрацию и разочарование», — цитирует Макэнани «Интерфакс».

По ее словам, президент Дональд Трамп разочарован, что некоторые решения Китая в ситуации с коронавирусом «поставили под угрозу жизни американцев». При этом она не стала говорить о торговых отношениях Китая и США.