Вашингтон назвал отношения с Китаем разочарованием

Белый дом считает, что отношения США и Китая в настоящее время вызывают фрустрацию и разочарование. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Кейли Макэнани.

Журналисты попросили рассказать ее, о том, какие на данный момент отношения складываются у двух держав. «Прямо сейчас это — отношения, вызывающие фрустрацию и разочарование», — цитирует Макэнани «Интерфакс».

По ее словам, президент Дональд Трамп разочарован, что некоторые решения Китая в ситуации с коронавирусом «поставили под угрозу жизни американцев». При этом она не стала говорить о торговых отношениях Китая и США.

| 2020-05-07T02:32:54+00:00 7 мая 2020, 08:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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