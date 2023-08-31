Россия всячески затягивает юридические процедуры, связанные с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Дело не только в особенностях системы, где судьи по требованию обвинения могут продлевать сроки предварительного заключения на месяцы и даже годы. В случае с арестованным иностранцем это обычная тактика, характерная еще для СССР, пишет WSJ со ссылкой на американских специалистов по переговорам.

Власти США считают Гершковича «необоснованно задержанным», в России его обвиняют в шпионаже (дело ведет ФСБ). Суд уже дважды продлевал срок ареста журналиста, в последний раз — до 30 ноября. То есть он будет находиться в СИЗО минимум восемь месяцев после задержания, при этом дата судебного процесса до сих пор не назначена.

США пытаются договориться об обмене Гершковича, а также бывшего морского пехотинца Пола Уилана, который был арестован еще в 2018 г. и приговорен к тюремному сроку. Статус «необоснованно задержанных», который им присвоен в Вашингтоне, дает американскому правительству широкие полномочия для осуществления усилий по их освобождению.

Дело журналиста будет двигаться медленно, сказали WSJ связанные с этой деятельностью американские чиновники. По их словам, в случае с баскетболистской Бриттни Грайнер у них было ощущение, что российская сторона затягивала переговоры о ее освобождении, чтобы усилить давление на США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 г. На них республиканцы, среди которых есть противники увеличения военной помощи Украине, не одержали убедительной победы. Грайнер была обменяна в начале декабря на торговца оружием Виктора Бута, который отбывал в США 25-летний срок.

При этом европейские и американские политики и эксперты считают, что Путин будет пытаться вести военные действия в Украине до этого времени в надежде на возвращение в Белый дом Дональда Трампа. (moscowtimes.ru)