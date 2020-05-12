Вашингтон хочет вернуть Тегерану 11 иранских граждан

Вашингтон предлагает Тегерану прислать в США самолет, чтобы забрать 11 иранских граждан, которых американские власти готовы депортировать. Об этом написал в понедельник в своем Twitter и.о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции Кен Кучинелли.

«У нас есть 11 ваших граждан — незаконно находящихся в стране иностранцев, пытавшихся вернуться в вашу страну», — сообщил он. «Как насчет того, чтобы вы прислали чартерный рейс, а мы вернули вам сразу всех 11 человек?» — предложил американский чиновник.

«Если вы действительно хотите вернуть своих граждан, прекратите увертываться и пришлите самолет», — заявил Кучинелли. По его утверждению, власти США в течение нескольких месяцев «пытались вернуть» в Иран ученого Сируса Асгари, однако в Тегеране лишь некоторое время назад заявили, что «действительно хотят его возвращения». «Вы говорите, что хотите вернуть всех своих граждан. Полная ерунда. Как насчет того, чтобы вы вместо разговоров вложили в это деньги?» — написал Кучинелли.

10 мая официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном по обмену заключенными без предварительных условий.(ТАСС)