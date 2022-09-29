Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что за повреждениями на газопроводе «Северный поток» может стоять Россия. Об этом польский министр сказал в эфире Польского радио.

По его словам, точную причину повреждений на обеих нитках «Северного потока» определят эксперты.

Глава МИД считает, что учитывая ситуацию с энергетической безопасностью в регионе Балтийского моря и Европы в целом, «представляется разумным полагать, что за повреждениями стоит именно Москва».

«Россия могла повредить трубопроводы, чтобы углубить разногласия в Европе в вопросе энергетической безопасности», — сказал он.

Рау добавил, что аналогичные действия Россия может предпринять с трубопроводом Baltic Pipe, по которому норвежский газ поступает в Польшу.

«Россия пытается напугать Европу», — уверен он.

Ранее на этой неделе утечки были зафиксированы на одной нитке «Северного потока-2» и двух нитках «Северного потока». Не уточняется, на каком из двух газопроводов выявлено новое повреждение.

О падении давления в газопроводах стало известно 26 сентября. Сейсмологи Швеции и Дании зафиксировали на месте происшествия мощные взрывы. Шведская полиция квалифицировала случившееся на обоих трубопроводах как «грубый саботаж». «Дочка» «Газпрома» Nord Stream заявила о беспрецедентных разрушениях.

В Кремле не исключили, что причиной случившегося могла стать диверсия, а в МИДе допустили участие России в расследовании аварии.

Российское посольство в Вашингтоне указало, что нарушение работы трубопроводов было выгодно США и у них была возможность для саботажа: американские военные корабли проводили учения в Балтийском море. В дипмиссии призвали к объективному расследованию случившегося.

Россия запросила заседание Совбеза ООН для обсуждения возможных атак на газопровод. Оно пройдет в пятницу, 30 сентября. (Анадолу)