Вандализм – это не только факт слома креста

Все мы знаем, что в последние недели армяне и их покровители через российские и западные СМИ активно раскручивали тему «опасности захвата древних христианских памятников азербайджанскими вандалами». Как будто до начала 90-х все эти памятники не находились на территории того же Азербайджана, причем веками, и ничего с ними не происходило.

Однако теперь выясняется, что разграблен оказался тот самый монастырский комплекс Худавенг (Дадиванк) в Кельбаджарском районе, из-за которого армяне причитали громче всего, — причем разграблен самими армянами. Всю религиозную утварь и даже колокола оттуда они вывезли в Армению, судя по сообщению Минкультуры Азербайджана. Так кто же вандал после этого?

Министерство культуры АР уже занимается этим вопросом, готовится обращение в ЮНЕСКО, что очень хорошо с точки зрения антипропаганды. Но что тут еще можно было бы предпринять на международном уровне для развенчивания лжи против Азербайджана?

И не менее важен вопрос – а удастся ли Азербайджану вернуть назад все принадлежности этого древнеалбанского храмового комплекса? Что нужно делать для этого?

Эти моменты осветил в беседе с # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Если на международном уровне конкретным образом будет подниматься тема охраны исторических и религиозных памятников на освобожденных территориях Азербайджана, то к этому вопросу нужно будет подойти комплексно. Скажем, армянская сторона и некоторые христианские государства поднимают вопрос именно христианских памятников, и, конечно, мы тоже должны об этом говорить.

Но мы с таким же успехом можем поднимать вопросы сохранности мусульманских, исламских памятников, святынь, религиозных сооружений. Причем, не только в ЮНЕСКО, но и в ИСЕСКО. Вопрос вообще надо поставить так, чтобы ИСЕСКО обратилась в ЮНЕСКО и уже через эту организацию потребовала ответа от Армении – в чем дело? Почему из 67 мечетей, которые здесь функционировали до Первой Карабахской войны, разрушены 63 (если не ошибаюсь)? Да и единственной отреставрированной оказалась Шушинская мечеть. Что, понятно, было сделано с политическим подтекстом.

Возвращаясь же не к армянским, а к христианским памятникам Азербайджана, нужно и тут проявлять объективность – почему немногочисленные православные храмы на оккупированных землях были либо разрушены со стороны Армении, либо переиначены, перестроены под армянские церкви? Такие факты установлены в Шуше, а в селе Куропаткино уничтожен храм, относящийся к ведению Русской православной церкви.

Если говорить о комплексной оценке и комплексном анализе, если говорить в целом об оценке ситуации с точки зрения сохранности культовых объектов, то нельзя отделять ни в коем случае христианские памятники от мусульманских. Тем более на уровне ЮНЕСКО. Нельзя дифференцировать их. И в данном случае мы должны настаивать на том, чтобы ситуация на наших освобожденных землях была охарактеризована международными специалистами в комплексе.

Опять же, если говорить о христианских памятниках, то здесь есть факты не только разграбления, но и уничтожения албанского наследия. А то ведь, если послушать все эти причитания, может создаться такое впечатление, будто албанского наследия в нашем регионе и не существовало, что это какие-то придумки, выдумки. Десятки, если не сотни, монографий, артефакты, подтвержденные археологическими экспедициями, исторический анализ, этнографические исследования – если почитать, посмотреть всё это, то любому станет ясно, что на этих территориях Азербайджана существовало албанское наследие. И если мы говорим о сохранении памятников, мы должны, прежде всего, обратить внимание на такой вопрос – почему в целом ряде случаев на этих храмах (в том числе в Худавенге) были переиначены надписи, заменены на армянские, почему в древних монастырских комплексах появился новодел? Разве это не вандализм?

Вандализм – это не только факт слома креста. К этому же термину относится и переиначивание, переделка, уничтожение одной истории и подмена ее придуманной.

Я считаю, что нужно создать международную экспертную группу, состоящую из авторитетных специалистов от других стран – то есть, беспристрастных. Пригласить их сюда, чтобы они всё посмотрели, оценили ситуацию и сделали выводы. Провели фактологический анализ. Это нужно сделать обязательно, чтобы уже снять с повестки все эти спекуляции, домыслы, досужие разговоры.

То, что обнаружило наше Минкультуры – это уже очевидный грабеж, такие деяния осуждаются всемирными конвенциями. Есть положения в гуманитарных конвенциях, касающиеся исторических и религиозных памятников. И это грубое нарушение этих самых конвенций, и понятно, что ответственность за это должна нести армянская сторона. Сам по себе вопрос сложный, но если ЮНЕСКО проведет беспристрастный анализ, то это будет удар по репутации Армении и большое черное пятно на всех ее руководителях, начиная от Тер-Петросяна и кончая Пашиняном, которые потворствовали оккупационной политике.