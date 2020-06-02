Вакцину против SARS-CoV-2 в России будут испытывать на военнослужащих

В России вакцину от коронавируса испытают на военнослужащих-добровольцах. «Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата», — цитирует «Интерфакс» во вторник, 2 июня, имеющееся в его распоряжении заявление Минобороны.

В разработке вакцины участвовал 48-й Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны РФ, на его базе будут проходит клинические испытания, которые начнутся в ближайшие дни. На 3 июня запланирован заезд первой группы военнослужащих в специальное медицинское учреждение при 48-м ЦНИИ, они пройдут предварительное углубленное обследования и подготовку к проведению эксперимента, — указали далее в ведомстве.

По этой информации, на протяжении последнего месяца у кандидатов не диагностировалось никаких заболеваний. Участники испытаний отбирались из различных подразделений вооруженных сил.