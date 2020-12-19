Вакцина Pfizer может дать аллергию

Власти США заинтересовались аллергической реакцией на вакцину от коронавируса компании BioNTech/Pfizer. Об этом рассказал представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс, передает «Интерфакс».

По его словам, возможной причиной аллергии пациентов на препарат является химическое вещество полиэтиленгликоль, которое также входит в состав вакцины американской компании Moderna. Отмечается, что на данный момент FDA изучает пять случаев аллергической реакции на вакцину.

| 2020-12-19T09:57:03+04:00 19 декабря 2020, 10:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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