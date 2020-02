Вахид Мустафаев: “Все плохое в нашей жизни происходит из-за равнодушного молчания хороших людей!”

Идет война народная, священная война!

Перед лицом небывалых проблем и опасностей, угрожающих Азербайджану, есть один путь спасения: это путь постоянного осваивания новейших знаний и технологий, патриотической защиты интересов, упорного труда и железной дисциплины всех участвующих в борьбе подразделений – будь то армия, экономика или медиа. Все и вся должно работать на фронт, который разделяет интересы Азербайджана от интересов других народов и стран!

Надо поднять образование по всей стране с колен и научить его ходить, а затем и бегать. Патриотизм без образования – это чума, которая в состоянии уничтожить весь народ!

Надо поднять имидж человека с ружьём и человека с пером, ведь это они в первых рядах стоят на фронте перед хищниками, цель которых уничтожить нас и забрать себе все наши моральные и материальные ценности. Это война, и на войне нужно драться, а не ждать милости или уважения от противника. Уважение нужно требовать с оружием в руках, будь то винтовка или перо! У Азербайджана нет большей силы, чем азербайджанский народ! Этот народ может и имеет право забрать свои земли обратно и тем самым на определенное время укротить желание других хищников оторвать живую плоть нашей Родины. Мы должны опираться на народ, для чего и необходимо уважать его свободы, дать ему образование и поддерживать его благосостояние. Жестокость должна проявляться только по отношению к врагам, то есть ко всем тем, кто не желает счастья азербайджанскому народу!

Мой постоянный читатель может не понять – почему я пишу на русском языке? Этому есть объяснение.

Во — первых, в период отсутствия телерадиокомпании и информационного агентства ANS, важнейшего института общественной жизни Азербайджана, его патриотического и просветительского рупора, а также необходимого щита в борьбе с информационной интервенцией со стороны врагов отчизны, потерянные нами позиции шаг за шагом профессионально занимают враги разных мастей, явные и косвенные, лютые и под маской друзей. Русский — это интернациональный язык, который позволит не азербайджанцу понять, что, даже если ANS временно не функционирует во всю силу, ANSовцы всегда готовы отразить любые нападки врагов. Да мои уважаемые настоящие ANSовцы, ради интересов Отчизны, даже если мы уже собрали все удары на ринге, мы должны суметь встать и нанести решающий удар! Я знаю, что многие настоящие ANSовцы сейчас не работают в сфере СМИ, но Вы помните, я всегда говорил: «ANS — это не работа, это образ жизни!». И где бы не был физически ANSовец – защита Независимости и Территориальной целостности нашей страны — это наш долг до минуты, когда уже дух Патриота оставит наши бренные тела.

Во-вторых, более 3-х лет, не получающий от ANS важной и правдивой информации гражданин страны, руководство которой враждебно и хищнически настроено к Азербайджану, так глубоко погрузился в фекалии пропагандистской уборной своих руководителей, что несносная и противно смердящая ложь кажется ему правдой чистого весеннего сада. И это все потому, что нет альтернативы, потому что ANSовцы молчат. Вы прекрасно знаете, что Вы единственные свидетели современной истории Азербайджана и все видели своими глазами. Вы можете представить факты, обличающие ложь плохишей, которые в то время как Вы получали ранения и теряли на фронте боевых друзей сидели в теплых и уютных квартирах. Ну и что же, что временно нет ANS, ведь есть самое главное – Независимый Азербайджан!

Ситуация дошла до того, что сегодня, не нюхавший пороха, пришедший с улицы человек с рюкзаком с самой высокой трибуны заявляет, что фашистскую резню мирного населения в Ходжалы 26 Февраля 1992-года претворили в жизнь не наследники руководителей армянского легиона Вермахта Дро Канаяна и Гарегина Нжде, памятники которым возвышаются в столице Армении — Ереване, которым каждый день выражают благодарность, почтение и желание быть похожими на них. Созданный в 1941-году по просьбе Армянского Национального Совета и одобренный лично Адольфом Гитлером армянский фашистский легион формировался и тренировался непосредственно по командованием die Waffen SS «Мёртвая голова» – самой беспощадной группой войск Третьего Рейха которые находились под личным командованием рейхсфюрера SS Генриха Гиммлера (Auron, Yair. The Banality Of Denial: Israel And The Armenian Genocide, ссылка на текст: https://books.google.az/books…).

И каково было мое удивление, когда я узнал, что флаг армянского фашистского легиона в 1941 году был точно таким же, как и флаг Армянской Республики принятый в 1991-году, когда она вышла из состава СССР и была объявлена независимым государством. Этот же «триколор» повторяется и на флаге непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Что это — случайность? А тогда памятники Дро Канаяну, Гарегину Нжде, непосредственным создателям и боевым командирам армянского фашистского легиона в Ереване — тоже случайность? Так почему же трудолюбивому армянскому народу не говорят о зверствах этого армянского фашистского легиона на Родине? Ведь, начиная с 1942 года, батальоны армянского легиона принимали активное участие в наступлении на Кавказ (Auron, Yair. The Banality Of Denial: Israel And The Armenian Genocide, страница 238).

Состав армянского фашисткого легиона составлял 30 тысяч вооруженных и обученных die Waffen SS «Мёртвая голова» на совершение хладнокровных убийств бойцов (Auron, Yair. The Banality Of Denial: Israel And The Armenian Genocide, страница 261).

Более 4,5 тысяч армянских ополченцев Красной Армии и местных жителей армянской национальности были уничтожены бойцами этого легиона. Понятие было одно – если ты советский армянин, то ты должен быть уничтожен! И представьте себе, что сегодня внуки и правнуки этих невинно убиенных армянских рабочих, крестьян и интеллигенции под воздействием пропаганды фашистской идеологии современного руководства Армении вынуждены возлагать цветы к ногам хладнокровных убийц их родных и близких. Что может быть кощунственнее и грустнее этого зрелища?

Каково же было мое изумление, когда я услышал из уст нынешнего премьер министра Армении Никола Пашиняна утверждение о том, что Ходжалинскую резню ни в чем неповинных азербайджанских рабочих, крестьян и интеллигенции совершили сами азербайджанцы. Конечно же, это высказывание, подготовленное его спичрайтерами, настроено на провокацию и вызов волнений, а также обсуждений и негодований, целью которых является в очередной раз отвлечь общественность от основной темы – возвращения карабахских азербайджанцев на свою исконную землю.

Но если кто-то исподтишка чихает, желая распространить свои вирусы на окружающих, нужно серьезно и во все мужское горло кашлянуть, чтобы никто не подумал, что у нас нет рта!

В первую очередь, я хочу спросить, кто Вы и какое имеете право говорить об этих событиях – Вас там не было, а я там был! И мой брат — Национальный герой Азербайджана — Чингиз Мустафаев там был и рассказал всему миру о том, какие зверства учинили там местные Аскеранские армянские отряды боевиков и части регулярной армянской армии совместно с 366-м российским мотострелковым полком. Да об этом и без преувеличения говорит и ваш предшественник президент Армении Серж Саркисян в интервью британскому журналисту, специалисту по Кавказу Томасу де Ваалу. Чтобы армянские коллеги не утруждали себя поисками источника, сразу же выставляю линк: https://carnegieendowment.org/files/DeVaalinterview_r1.pdf

В эти грозные дни каждый честный азербайджанский журналист, независимо от политической направленности или предрасположенности, обязан стать историком, писателем и воином. Чтобы в минуту тревоги во всеоружии подняться на защиту Родины, его территориальной целостности, а главное независимости! Сегодня, когда временно нет ANS, необходимо создать твердый и надежный щит, реальные и виртуальные войска из кадров, выращенных ANS Медиа Академией и новыми морально устойчивыми патриотами. Это — неотложная задача ближайших месяцев и недель. Азербайджанская Республика, окруженная врагами, должна немедленно приступить к организации батальонов из самых стойких и самоотверженных журналистов. Эти кадры должны быть спаяны железной дисциплиной, обучены, снаряжены и вооружены по последнему слову современного журналистского и публицистского искусства.

Итак, начнем с меня. Я лично, по долгу журналиста, начинаю серию репортажей по разоблачению недавно начавшейся, именно в преддверии Ходжалинских событий лживо-пропагандисткой кампании армянского истеблишмента. Ни для кого не секрет, что эта кампания возымела место в условиях отсутствия Азербайджанской Национальной Вещательной и Медиа Компании ANS, и имеет своей целью дальнейшую дестабилизацию общественно-политической ситуации в Азербайджане, а также понижение и деморализацию патриотического духа среди азербайджанской молодежи и несовершеннолетних пользователей интернета!

Представляю Вашему вниманию важные выдержки из интервью Томаса де Ваала с Сержем Саргсяном, министром обороны Армении, 15 декабря 2000 г.

«Т. В. Если мы говорим о степени профессионализации армии, я тоже хотел вас спросить по поводу Ходжалы. Потому что никто не отрицает, что погибли очень многие азербайджанцы, когда бежали из Ходжалы, и что это дело рук каких-то карабахских отрядов из-под Аскерана. Но чему вы это приписываете? Тому, что такие вещи сделали просто озлобленные люди, а не профессиональные карабахские солдаты, а позже этого не было у вас? Почему?

С. С. Вы знаете, о таких вещах громко не говорят. Говорят то, что возможно. Я так тоже поступлю. Ну, во-первых, бывший руководитель Азербайджана говорил, что это были не армяне, а сами азербайджанцы. Но скажу, что истина может быть в другом. Все-таки Ходжалу сильно надоедал одно время всему Карабаху, потому что там находился аэропорт, потому что единственной нашей связью с Арменией был воздушный транспорт, потому что там был ОМОН, что-то там обшаривали, очень многих людей арестовывали. Кроме того, находясь буквально под Степанакертом, они позволяли себе его обстреливать. Но, думаю, самое главное в другом. До Ходжалу азербайджанцы подумывали, что они просто с нами шутят. Азербайджанцы подумывали, что армяне — люди, которые не смогут поднять руку на мирное население. Нужно было все это переломить. Так и получилось. Еще нужно учесть, что среди этих ребят (армянских солдат – авт.) были те, кто бежал из Баку, из Сумгаита…

Да, в самом деле, в Ходжалу было мирное население. Но вместе с мирным населением были и солдаты. И когда летит снаряд, он не отличает мирного жителя от солдата, у него нет глаз. Если мирное население там остается, хотя была прекрасная возможность уйти, значит, оно тоже участвует в боевых действиях…

Т. В. Да, но я могу сказать, что по моим данным, например, 366-й полк вам помогал, поддержка вам была в Ходжалы и еще какая-то российская помощь, чтобы остановить наступление Азербайджана в сентябре 1992 г.

С. С. Я не отрицаю какое-то участие некоторых офицеров 366-го полка, но, во-первых, этот полк не нам помогал, а себе, потому что азербайджанцы с «Градом» ударили не только по нам, но и по 366-му полку. Так что пусть они подумают над своими действиями. Во-вторых, в 366-м полку служило много офицеров-армян, которые без ведома командования могли нам помочь. Так они и поступили. Нынешний командующий карабахской армией, генерал-лейтенант Сейран Оганян, там был командиром батальона. И как он мог бы не помочь нам? Но это не имеет никакого отношения к 366-му полку, если, допустим, один офицер, два или три нам помогали. Что же касается помощи других русских, то не верьте — это ложь. У нас единственный русский был — это генерал-лейтенант Анатолий Зиневич, который погиб, но он давно уже был на пенсии, и здесь в Министерстве обороны Армении был советником. Вместе с генералом Христофором Иваняном (именем которого сегодня назван город Ходжалы – авт.) они приехали туда ко мне летом 1992 г. на три дня, вместе с Вазгеном Саргсяном. Так они и остались там со мной, до последнего.

Т. В. Но вы тоже прекрасно знаете, будучи уже в Армении, что именно занятие этих районов, Агдама и т. д., создает самые большие политические и гуманитарные проблемы. Значит, если был бы взят только Нагорный Карабах и, может быть, Лачин, не было сейчас бы такого острого вопроса.

С. С. Я считаю, что мы просто сделали самое необходимое. Если бы в 1994 г. у нас было единое мнение, если бы было еще немного боеприпасов, мы могли бы решить большую задачу, которая, возможно, вначале была бы воспринята негативно, но потом сыграла бы очень положительную роль. Мы в принципе были в состоянии дойти до Куры, и в этом случае, конечно, Азербайджан сильно ослабел бы, беженцев было бы, наверное, в два-три раза больше, и территорий потеряно в два-три раза больше. Думаю, они тогда были бы сговорчивее.

Т. В. У меня была беседа с Левоном Тер-Петросяном, и хотелось бы услышать ваше мнение. Он говорит, что до его отставки Вазген Саргсян, Серж Саргсян, Роберт Кочарян вообще не хотели договариваться с Азербайджаном …

С. С. Разногласия были. Он считал, что пришло время, когда мы должны пойти на уступки. Мы полагали, что есть еще резервы, что полностью не исчерпаны возможности добиться большего мирным путем. Я даже его просил: «Левон, дай нам хоть шесть месяцев, давайте еще раз попробуем, может, что-то у нас получится»… (завоевать дополнительные азербайджанские земли – авт.).

Но мы не могли идти на такую уступку. Я понимаю, что всем этим руководил Левон, понимаю, что он был президентом. Но мы же непосредственно этих ребят вели в бой, понимаете? То есть мы потеряли… Я почти всех друзей потерял, почти всех. Я потерял 18-летнего племянника, который вместе с отцом пришел мне помочь. Парень там погиб. Но мы же не смогли просто…

Т. В. …Конечно, тогда была романтическая эпоха, но сейчас иначе. Все-таки вы не считаете, что в романтическом движении был глубокий просчет, что можно было по-другому поступать?

С. С. Нет, я не сожалею, абсолютно не сожалею. Потому что, видимо, такие потрясения необходимы.

Т. В. Даже когда тысячи людей погибают?

С. С. Ну, а что поделаешь? Тысячи людей погибают, да…».

Уважаемые читатели, не забывайте, что все плохое в нашей жизни происходит из-за равнодушного молчания хороших людей. Очень жаль, что у меня нет других возможностей более широко распространить эти важные факты, кроме как на своей странице facebook. Присоединяйтесь и распространяйте данную статью.

С уважением, Вахид Мустафаев, Февраль 20, 2020 год