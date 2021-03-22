В Женеве пройдет неформальная встреча по кипрскому урегулированию

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу со спецпосланником генерального секретаря ООН по Кипру Джейн Холл Лют, сообщает Агентство Анадолу.
«В ходе встречи обсуждалась подготовка к неформальной встрече по кипрскому вопросу в формате «5+1», которая состоится в швейцарской Женеве в конце апреля. Сотрудничество, основанное на суверенном равенстве двух государств, является устойчивым и реалистичным решением, удовлетворяющим интересы всех сторон на Кипре», — написал Чавушоглу на своей странице в Twitter.
В Женеве 27-29 апреля под эгидой ООН пройдет неформальная встреча по кипрскому урегулированию в формате «5+1».
Формат предусматривает участие в таких встречах лидеров греческой и турецкой общин острова, а также представителей Великобритании, Греции и Турции, которые считаются державами — гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра.
Цель встречи — определить, есть ли между сторонами точки соприкосновения, на основе которых можно было бы прийти к долгосрочному решению кипрской проблемы в обозримом будущем.