Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном по вопросам обеспечения безопасности началась с рукопожатия, сообщает РИА «Новости».

Накануне российская делегация, которую возглавляет Лавров, прибыла в Женеву, где проходит встреча с Блинкеном. Основным вопросом в ходе переговоров должно стать обсуждение проекта договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.

Блинкен в интервью немецкому телеканалу ZDF признался, что не ожидает прорывов от переговоров, но хочет услышать, к чему Москва пришла по итогам прошлых консультаций с США и НАТО.

В Кремле заявили, что Лавров и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раундов переговоров.

Российский министр в свою очередь заявил, станут Москва и Вашингтон надежными друзьями или партнерами, полностью зависит от американской стороны. Лавров напомнил, что Россия уже предпринимала соответствующие усилия, но в ответ она получила «лишь надменное пренебрежение российскими приоритетами».