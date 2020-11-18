В Зангилане посадили восточные платаны

В освобожденном от оккупации Зангиланском районе приступившие к исполнению служебных обязанностей сотрудники МВД, Минобороны и Госпогранслужбы посадили восточные платаны. Акция организована Министерством экологии и природных ресурсов.

Пресс-секретарь ведомства Ирада Ибрагимова сообщила, что на деоккупированных территориях, как и в других регионах Азербайджана, в осенний сезон высаживаются разные породы деревьев, в основном чинары.

«На прошлой неделе в освобожденном селе Гаргабазар Физулинского района высадили саженцы восточного платана и дуба», — сказала она.