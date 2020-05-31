В Южной Корее прокомментировали планы Трампа пригласить ее на саммит G7

Южная Корея в курсе сообщений о намерении президента США Дональда Трампа пригласить ее на саммит G7, обсудит возможные детали с американской стороной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, включая Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. В Белом Доме заявили, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить «будущее Китая».

«Мы осведомлены о сообщениях касательно приглашения Южной Кореи на саммит G7, в дальнейшем будем обсуждать это с американской стороной», — сообщил журналистам осведомленный источник в президентской администрации.