«В Югославии в таких случаях открывали огонь на поражение»

Азербайджан продлил срок выхода армян из Кельбаджара до 25 ноября. Как заявил помощник президента Хикмет Гаджиев, Азербайджан данное решение принял исходя из гуманных принципов по просьбе российской стороны.

Однако и само заявление, и сам процесс вывода армянами своих вооруженных формирований из оккупированных территорий вызывает несколько вопросов, и самый главный, что будет в случае отказа армянских военных сил покинуть оккупированные территории.

Сегодня уже поступают тревожные сообщения о том, что в Агдаме была перестрелка между армянскими и российскими военными. С другой стороны, в Кельбаджаре, армянские радикалы намерены навязать партизанскую войну, что, безусловно, вызывает дополнительные вопросы, как к армянской стороне, так и к российской.

Комментируя # все эти тревожные нюансы соглашения, российский эксперт Олег Кузнецов, отметил, что в Югославии в 1993 году в таких случаях открывали огонь на поражение.

«Аналогичные случаи мне известны и в зоне абхазско-грузинского конфликта. Ситуация в Сирии демонстрирует ту же тенденцию. Я полагаю, что мандат миротворческих сил предполагает применение оружия на поражение. Зная дух и выучку российских десантников, со всей определённостью могу сказать, что они перед применением оружия по прямому назначению точно не остановятся», — подчеркнул политолог.

Комментируя сообщения армянских и российских телеграмм каналов о перестрелке в Агдаме, эксперт сказал, что он тоже читал о возникшей перестрелке и о, якобы, гибели четырёх российских военных.

«Но пока эту информацию официально не подтвердит пресс-служба МО РФ, комментировать ее отказываюсь. При этом не исключаю факта, что такие боестолкновения уже состоялись или же могут иметь место», — сказал он.

Кузнецов также добавил, что если потери миротворцев достигнут критической цифры в 7-10 человек, то, как показывает сирийский опыт, может быть использована и фронтовая авиация с авиабазы Эрибуни под Ереваном.

«Тогда это для не подчиняющихся групп сепаратистов будет означать полную жесть. Российские военные умеют принуждать к миру», — резюмировал он.