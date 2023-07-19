В центре южноафриканского Йоханнесбурга прогремел взрыв. Об этом информирует южноафриканский телеканал SABC News со ссылкой на городскую службу экстренной помощи.

«Служба экстренной помощи Йоханнесбурга подтвердила взрыв», — указывается в сообщении.

Согласно данным канала, из-за взрыва обвалилась часть крупной автомагистрали в деловом квартале города. Из-за повреждения дорожного полотна один автомобиль перевернулся, еще несколько застряли. Отмечается, что причиной чрезвычайной ситуации могла стать утечка газа.

Власти призывают граждан держаться подальше от места взрыва и выбирать другие маршруты.

В материале указывается, что на место инцидента прибыли спасатели. Иных подробностей и информации о пострадавших пока нет.