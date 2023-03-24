Правительство Южной Африки обратилось к юристам за консультацией по вопросу об ордере на арест Владимира Путина, который Международный уголовный суд (МУС) выдал во обвинению в депортации украинских детей. В августе страна должна принимать лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). При этом она является членом МУС, так как подписала Римский статут, на основании которого была создана эта организация, и должна исполнить ордер.

«Мы ожидает уточненного мнения юристов по этому вопросу, – сказала в пятницу государственной телекомпании министр по международным отношениям и сотрудничеству Наледи Пандор. – Мы обеспокоены ситуацией, в которой находится народ Украины. Мы хотим <…> быть в ситуации, когда могли бы продолжать общаться с обеими странами, чтобы сподвигнуть их к миру».

Накануне она говорила, что Путин как один из лидеров БРИКС приглашен на саммит, «пусть ордер МУС и является некоторым поводом для беспокойства». Решения о поездке президента в ЮАР пока не принималось, заявил сегодня журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Вряд ли ЮАР арестует прибывшего с визитом главу иностранного государства, сказали Bloomberg два чиновника МИД страны. По их словам, правительство и правящая партия Африканский национальный конгресс рассматривают все варианты, которые позволили бы избежать исполнения ордера МУС. (moscowtimes.ru)