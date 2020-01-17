В Японии суд предписал остановить реактор АЭС «Иката»

Высший суд города Хиросима в пятницу предписал компании Shikoku Electric Power остановить работу третьего реактора АЭС «Иката» в префектуре Эхимэ. Об этом говорится в распространенном вердикте судебной инстанции.

Таким образом, суд удовлетворил иск нескольких местных жителей, которые настаивали на том, что утвержденные стандарты безопасности не учитывают риски, возникающие при землетрясениях и извержениях вулканов. В частности, речь идет о возможном извержении расположенного в 130 км от АЭС вулкана Асо.

Жители подают соответствующий иск уже не первый раз. Дважды до этого суд вставал на сторону энергокомпании, предоставившей доклад, в котором говорилось о крайне низкой вероятности сильного извержения.

Третий реактор АЭС «Иката» возобновил свою работу в октябре 2018 года. Эта станция — единственная из расположенных на Сикоку — самом небольшом из четырех главных островов Японии. Сейчас реактор остановлен для проведения проверок и демонтажа отработавших сборок смешанного ураново-плутониевого топлива МОКС. Однако из-за решения суда запланированный на апрель перезапуск энергокомпания будет вынуждена отложить.