В результате землетрясения в Японии погиб один человек в поселке Судзу (префектура Исикава). Мужчина упал с лестницы в момент подземного толчка. Еще не менее двух человек в префектуре были госпитализированы в бессознательном состоянии.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Землетрясение произошло в центральной части главного японского острова Хонсю на побережье Японского моря. По данным метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Исикава на полуострове Ното. Очаг залегал на глубине около 10 км.

Метеорологическое управление страны предупредило, что в ближайшую неделю может произойти череда мощных афтершоков.

«В ближайшую неделю, в особенности в ближайшие 2-3 дня, возможны афтершоки магнитудой выше 6,0», — сообщил на пресс-конференции в Токио представитель метеоуправления. Он призвал местных жителей быть максимально бдительными.