По меньшей мере 264 авиарейса отменены в Японии в связи с приближением тайфуна «Канун» к южным регионам страны.

Как передает #, об этом сообщил телеканал NHK.

Изменения в расписании полетов в основном затрагивают маршруты, проходящие через префектуру Окинава, популярную среди туристов, а также Кагосиму на юго-западном острове Кюсю.

По прогнозам метеорологов, скорость порывов ветра в этих регионах может достигать 25-40 м/с. Также ожидаются сильные дожди. За предстоящие сутки там может выпасть более 100 мм осадков.