В январе – апреле упала рождаемость

Согласно официальной статистике, в январе-апреле текущего года уровень рождаемости в стране снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Немногим ранее, на волне разгоревшихся споров о детских пособиях противники выплат ссылались на превосходную демографическую ситуацию в стране. Однако на деле не все так гладко, рождаемость падает, а текущий год отметился выраженным спадом.

Если взглянуть на статистику, за первые четыре месяца минувшего года в Азербайджане появились на свет 44,7 тыс. детей. За те же месяцы этого года показатель рождаемости понизился до 34,8 тыс. новорожденных, при этом смертность населения в условиях падения рождаемости увеличилась на 1,9%. При этом наблюдается серьезный и нежелательный дисбаланс полов новорожденных. Согласно последним данным, 53,1% родившихся детей — мальчики и 46,9% — девочки.

Можно допустить, что рост смертности вызван пандемией коронавируса, но разгул опасной болезни не объясняет снижения рождаемости. Между тем, в результате сокращения рождаемости и увеличения смертности естественный прирост населения сократился на 42%. Логично допустить, что в начале наступающего года на статистику рождаемости повлияет пандемия и сопряженные с ней меры изоляции — запрет и перенос свадебных торжеств. По предварительным данным, количество бракосочетаний в стране сократилось с начала года, как минимум, на 25%. Хорошей новостью является уменьшение количества разводов на 23%.

Понятно, что пандемию нельзя рассматривать причиной снижения рождаемости в январе-апреле этого года. О воздействии ковидного кризиса на рождаемость можно будет судить позже, а текущий спад объясняется общей тенденцией.

По данным специалистов, на тенденцию снижения рождаемости указывает множество факторов. Так, согласно статистике, еще к 2000 году количество детей до 14 лет составляло в Азербайджане 2 млн. 545 тысяч 600 человек. Однако уже к началу минувшего года упомянутый показатель сократился на 306 500 — до 2 млн. 239 100 человек. В течение того же периода времени ощутимо понизился общий коэффициент рождаемости в стране. Таким образом, средний показатель рождаемости на одну женщину понизился с 1,99 в 2000 году до 1,76 в позапрошлом году. Для сравнения, в 1999 году коэффициент рождаемости был на уровне 2,77.

Примечательно, что семей с одним ребенком стало больше — 30,1% от общего количества азербайджанских семей. При этом наиболее популярный вариант — два ребенка. На семьи с двумя детьми приходится 43% в разрезе общих статистических данных. Родители все реже решаются на третьего ребенка — количество таких семей сократилось до 19,9%. Четвертый ребенок и вовсе роскошь, а потому не удивительно, что таких семей с каждым годом становится все меньше и пандемия здесь ни при чем. На данный момент азербайджанских семей с четырьмя детьми и больше всего 9,7%.

Надо также учесть, что в стране стремительно сокращается количество многодетных семей. По данным Государственного комитета статистики, в 2014 году в стране родилось 1222 детей, которые были пятыми и далее по счету в своих семьях. Примечательно, что по состоянию на 2015 год в многодетных семьях родилось 1108 ребенка, а дальше упомянутый показатель продолжил падать. Так, в 2016 году на пятого ребенка решились 1019 родителей, в 2017 году только 946 многодетных семей обзавелись пятым и далее по счету ребенком. В позапрошлом году данный показатель упал до 925 семей.

Говоря о причинах ниспадающей тенденции в показателях рождаемости и количестве многодетных семей, специалисты отмечают рост числа разводов, более поздний возраст вступления в брак, рост расходов семей, в особенности же, увеличение расходов на содержание ребенка.