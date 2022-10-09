В последней бета-версии мессенджера WhatsApp увеличили количество допустимых участников групповых чатов до 1024, сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что нововведение уже доступно для некоторых тестировщиков WhatsApp на Android и iOS. Остальные пользователи пока могут создавать групповые чаты с ограничением до 512 участников.

Причем увеличение с 256 до 512 участников группового чата стало возможным в WhatsApp в июне 2022 года. Вместе с тем летнее обновление принесло реакции на сообщения и функцию отправки файлов объемом до 2 ГБ.

Сроки появления возможности создания групповых чатов с увеличенным количеством участников среди пользователей не сообщаются.

В другом популярном мессенджере, Telegram, максимальное количество участников групповых чатов ограничено 200 тыс.