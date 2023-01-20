Популярный мессенджер WhatsApp позволит пользователям отправлять фотографии в их оригинальном качестве. О долгожданной возможности сообщает WABetaInfo.

В сервисе появится соответствующая иконка, благодаря которой пользователи при отправке смогут выбирать качество изображения. Отмечается, что в настройках мессенджера уже сейчас присутствует опция, позволяющая посылать фотографии в «наилучшем» качестве, однако даже в этом случае качество изображения фактически ухудшается.

То, что WhatsApp работает над внедрением новой возможности, издание обнаружило благодаря обновлению бета-версии мессенджера на базе Android. Функция находится на стадии разработки, ожидается, что она появится в будущем обновлении приложения.